Несколько регионов России предупредили о похолодании на выходных

Исследование «Яндекс Погоды»: температура в Москве опустится до -19 на выходных

Температура на выходных, 9 и 10 декабря, заметно опустится в некоторых регионах России. К примеру, в Москве ожидается до минус 19 градусов и снегопад. Теплее всего окажется в Сочи: там температура поднимется до 16 градусов. На это указывают результаты метеонаблюдений специалистов «Яндекс Погоды».

«9 декабря в Москве выпадет небольшой снег, а температура достигнет минус 16 градусов. Скорость ветра с утра составит 4 метра в секунду, а вечером — 3. В воскресенье, 10 декабря, также ожидается небольшой снегопад. Утром температура воздуха достигнет минус 19 градусов. Днем она поднимется до минус 16, а вечером опустится до минус 17», — рассказали исследователи.

Самую теплую погоду на выходных ожидают во Владивостоке, Краснодаре, Махачкале и Сочи — здесь температура воздуха прогреется до от 3 до 16 градусов.

«Сильнее всего холод ощутят жители Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Омска, Челябинска и Перми, где ожидаемая температура будет варьироваться от минус 24 до минус 31 градуса», — предупредили аналитики.

Ранее в декабре москвичам предсказали потепление с 13-15 декабря. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, после него в столице ожидается похолодание. Минимальная температура в последние пять дней декабря составит минус 3-8 градусов Цельсия. В канун Нового года, отметила специалист, температура приблизится к климатической норме.