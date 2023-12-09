Надежда Бабкина упала в обморок на съемках

Mash: Надежда Бабкина потеряла сознание в студии телеканала «Звезда»

Известная российская исполнительница Надежда Бабкина потеряла сознание во время телевизионных съемок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

73-летняя певица упала в обморок в студии телеканала «Звезда». Участники съемочной группы вызвали скорую помощь. Прибывшие медики привели Бабкину в чувства и уехали. Госпитализация ей не понадобилась.

В октябре Надежда Бабкина рассказала о своей вере в астрологию и нумерологию. Артистка отметила, что считает оба этих направления науками, однако подчеркнула, что сама в этом не разбирается и обращается за помощью к специалистам.

Ранее певец Леонид Агутин, об экстренной госпитализации которого сообщалось 8 декабря, прокомментировал свое состояние. Он рассказал, что попал в больницу из-за болей в ноге. Медики нашли у него блуждающий тромб и положили на операцию.

