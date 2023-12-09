Названы сроки достижения углеродной нейтральности в России

На СОР28 Россия пообещала достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года

Россия намерена не позднее 2060 года достичь углеродной нейтральности, пообещал спецпредставитель президента по вопросам климата, глава российской делегации на 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28) Руслан Эдельгериев. О его заявлении, сделанном на саммите в Дубае, сообщают «Известия».

Он не только назвал сроки достижения углеродной нейтральности в стране, но также указал на то, что Россия изучает возможность финансирования фонда потерь и ущерба для беднейших стран из замороженных резервов в международных организациях. Участники СОР28, добавил Эдельгериев, должны учитывать интересы жителей всего мира, включая потребности в доступной энергии, воде и продовольствии.

Саммит COP28, уверен представитель России, должен продемонстрировать целостное, реалистичное и инклюзивное видение будущего климатического сотрудничества.

Ранее председатель Всероссийского общества охраны природы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов рассказал о своих впечатлениях от «Плейстоценового парка» по воссозданию экосистемы мамонтовых степей в Якутии. Проект представлен на российском стенде COP28.