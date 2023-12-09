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13:58, 9 декабря 2023Россия

Названы сроки достижения углеродной нейтральности в России

На СОР28 Россия пообещала достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россия намерена не позднее 2060 года достичь углеродной нейтральности, пообещал спецпредставитель президента по вопросам климата, глава российской делегации на 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28) Руслан Эдельгериев. О его заявлении, сделанном на саммите в Дубае, сообщают «Известия».

Он не только назвал сроки достижения углеродной нейтральности в стране, но также указал на то, что Россия изучает возможность финансирования фонда потерь и ущерба для беднейших стран из замороженных резервов в международных организациях. Участники СОР28, добавил Эдельгериев, должны учитывать интересы жителей всего мира, включая потребности в доступной энергии, воде и продовольствии.

Саммит COP28, уверен представитель России, должен продемонстрировать целостное, реалистичное и инклюзивное видение будущего климатического сотрудничества.

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      Александра Лисица
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