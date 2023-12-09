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16:48, 9 декабря 2023Россия

Нескольким регионам Сибири спрогнозировали аномальный мороз

С 10 по 13 декабря в Сибири температура опустится до минус 50 градусов

Фото: Unsplash

Аномально морозную погоду и «режим черного неба» спрогнозировали нескольким регионам Сибири с 10 по 13 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующая информация была размещена на сайтах Обь-Иртышского, Западно-Сибирского, Среднесибирского и Иркутского гидрометцентров. «В период с 10 по 13 декабря сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха минус 35 градусов и ниже, местами сильные морозы с минимальными температурами воздуха минус 40 градусов и ниже», — сказано в сообщении о предстоящей погоде в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, а также Алтайском крае.

В Республике Алтай, в частности, температура опустится до минус 35 градусов и ниже. В Омской области до 12 декабря будет держаться холод до минус 40-45 градусов, что ниже нормы на 10 и более градусов. В Красноярске также ожидаются температуры ниже нормы на 15-24 градуса. В центральных районах края воздух остынет до минус 45-47 градусов, а в северных и восточных — до минус 50.

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10-11 декабря температура достигнет отметки минус 40-45 градусов и в Иркутской области. В северных и верхнеленских районах будет до минус 50 градусов.

На территории Красноярского края (в городах Красноярск, Назарово, Ачинск, Минусинск), в Хакасии (Абакан, Черногорск), в Кузбассе (Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск), и в Томске будет введен режим «черного неба» из-за неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания в воздухе вредных примесей первой степени.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидаются аномальные морозы с воскресенья, 10 декабря, по понедельник, 11 декабря. В этот промежуток времени сохранится холодная погода на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

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      Никита Савин
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