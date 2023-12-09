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11:09, 9 декабря 2023Россия

В России ответили на слова Украины о подготовке к контрнаступательным операциям

Депутат Красов: Украине следует признаться в воинских преступлениях
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Сегодня боевая обстановка, которая сложилась в зоне проведения специальной военной операции (СВО) явно не в пользу Украины. Киеву следует задуматься о том, чтобы сесть за стол переговоров и признаться в своих воинских преступлениях. Так в разговоре с «Лентой.ру» ответил на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о подготовке к новым контрнаступательным маневрам первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Можно министра иностранных дел Украины поправить — не к контрнаступательным, а к контротступательным маневрам, скорее всего, они готовятся. Это очередной бред от руководителя внешнего ведомства Украины. Он наверняка не очень сильно знаком с военной наукой. Ему бы неплохо посмотреть на реальную боевую обстановку, которая сложилась на полях сражений», — заявил депутат.

Вместо того, чтобы произносить какие-то лозунги, им лучше задуматься о том, чтобы сесть за стол переговоров, признаться в тех воинских преступлениях, которые они долгие годы совершали на Донбассе, и задуматься о сохранении населения Украины

Андрей Красовпервый зампред комитета Госдумы по обороне

Красов отметил, что западные партнеры Киева все больше высказываются о том, что конфликт на Украине им надоел.

«Мы видим, что в парламентах ряда стран напрямую уже отказываются от финансирования той бойни, которую Киев развязал на Востоке Украины», — заключил парламентарий.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к новым контрнаступательным маневрам. По его словам, любая пауза в военных действиях дает России шанс перегруппироваться и подготовиться к новым военным действиям.

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