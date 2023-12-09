Кулеба заявил о подготовке Украины к новым контрнаступательным операциям

Глава МИД Украины Кулеба: ВСУ готовятся к новым контрнаступательным операциям

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ) рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к новым контрнаступательным маневрам. По его словам, любая пауза в военных действиях дает России шанс перегруппироваться и подготовиться к новым военным действиям.

«Мы готовим наши бригады для новых контрнаступательных и оборонительных операций», — заявил глава МИД.

Ранее аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн рассказал, что неопределенность по поводу дальнейшем помощи США ведет к хаосу и невозможности планировать действия на фронте в рядах ВСУ. Он отметил, что украинские военные не могут строить планы на месяцы вперед, поскольку не знают, какое количество снарядов им поступит.