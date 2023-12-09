На Западе заявили о хаосе в ВСУ из-за неопределенности по поводу помощи США

NYT: неопределенность по поводу помощи США ведет к хаосу в планировании ВСУ

Неопределенность по поводу дальнейшем помощи США ведет к хаосу и невозможности планировать действия на фронте в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн в интервью газете New York Times (NYT).

Он отметил, что украинские военные не могут строить планы на месяцы вперед, поскольку не знают, какое количество снарядов им поступит.

Издание напомнило, что Вашингтон уже начал сокращать пакеты помощи Киеву. По его данным, стоимость закупленных или переданных ВСУ со складов вооружений в конце сентября уменьшилась до сотен миллионов долларов против 2,8 миллиарда в начале года.

В конце ноября США пообещали поставить Украине оружия на сто миллионов долларов, а 6 декабря – на 175 миллионов, говорится в статье. Журналисты полагают, что таким образом Пентагон пытается растянуть оставшиеся у него средства на максимально возможный срок.

Как уточнил эксперт Майкл Кофман, военная помощь Киеву сейчас «держится на последнем издыхании», что проявляется в дефиците снарядов на фронте.

Ранее британская газета Times писала, что ВСУ жалуются на качество и количество получаемых от союзников боеприпасов. По словам одного из военнослужащих, летом украинские войска получали в десять раз больше снарядов, причем лучшего качества.

