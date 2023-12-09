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01:13, 9 декабря 2023Интернет и СМИ

ВСУ пожаловались на качество и количество получаемых от союзников боеприпасов

Times: ВСУ жалуются на качество и количество получаемых от союзников боеприпасов

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) жалуются на качество и количество получаемых от союзников боеприпасов. Об это сообщила британская газета Times.

Как рассказал изданию украинский сержант Тарас с позывным Физрук, летом военные получали в десять раз больше снарядов, причем лучшего качества. Сейчас их привозят «со всего мира» по 15 штук на три дня, пожаловался он.

«На прошлой неделе мы получили партию, в которой было очень много некондиции», — добавил военнослужащий ВСУ.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Украина получила от Европейского союза 480 тысяч единиц снарядов вместо обещанного одного миллиона за 2023 год.

В ЕС признавали, что не смогут обеспечить республику заявленным количеством боеприпасов к марту 2024 года. В случае провала сроков поставок там допустили, что могут закупить недостающие позиции вне блока.

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      Марина Совина
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