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20:09, 6 декабря 2023Мир

Украина не получила от ЕС половины обещанных снарядов за 2023 год

Reuters: Украина получила от ЕС 480 тысяч снарядов вместо обещанного миллиона

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украина получила от Европейского союза (ЕС) 480 тысяч единиц снарядов вместо обещанного одного миллиона за 2023 год. Об этом сообщает агентство Reuters.

В материале агентства дополнительно подчеркивается, что инициатива по ускоренному производству снарядов по контрактам через Европейское оборонное агентство позволила произвести для Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишь порядка 60 тысяч снарядов.

Ранее представители ЕС уже признавали, что не смогут обеспечить Украину миллионом артиллерийских снарядов к марту 2024 года. В случае провала сроков поставок, Европейский союз допускает, что закупит боеприпасы вне блока.

К покупке снарядов для Украины за пределами Евросоюза также призывал президент Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, ЕС необходимо активно поддерживать Киев и заняться укреплением европейской промышленности.

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      Максим Габриелян
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