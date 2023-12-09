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15:05, 9 декабря 2023Бывший СССР

При сносе памятника Щорсу в Киеве коню отпилили три копыта

УНИАН: на конном памятнике Щорсу в Киеве при сносе отпилили три копыта

Кадр: УНИАН

В Киеве при сносе конного памятника красному командиру Николаю Щорсу рабочим пришлось отпилить три копыта у коня. Об этом сообщает агентство УНИАН.

«Во время демонтажа работники выяснили, что копыта невозможно достать из цемента. Было принято решение отпилить три копыта», — говорится в сообщении.

Демонтаж начался в 7:00 по киевскому времени (совпадает с мск) и продолжался более 5 часов. Уточняется, что мэр города Виталий Кличко раньше выступал против сноса монумента и называл его «одним из красивейших памятников Европы».

Ранее в городе Подольске Одесской области демонтировали памятник военачальнику времен революции 1917 года и Гражданской войны Григорию Котовскому. Монумент снесли в рамках исполнения закона о декоммунизации.

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