При сносе памятника Щорсу в Киеве коню отпилили три копыта

УНИАН: на конном памятнике Щорсу в Киеве при сносе отпилили три копыта

В Киеве при сносе конного памятника красному командиру Николаю Щорсу рабочим пришлось отпилить три копыта у коня. Об этом сообщает агентство УНИАН.

«Во время демонтажа работники выяснили, что копыта невозможно достать из цемента. Было принято решение отпилить три копыта», — говорится в сообщении.

Демонтаж начался в 7:00 по киевскому времени (совпадает с мск) и продолжался более 5 часов. Уточняется, что мэр города Виталий Кличко раньше выступал против сноса монумента и называл его «одним из красивейших памятников Европы».

Ранее в городе Подольске Одесской области демонтировали памятник военачальнику времен революции 1917 года и Гражданской войны Григорию Котовскому. Монумент снесли в рамках исполнения закона о декоммунизации.