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15:53, 9 декабря 2023Культура

Раскрыт райдер Веры Брежневой

Mash раскрыл райдер украинской певицы Веры Брежневой

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Украинская певица Вера Брежнева ждет от заказчиков выступлений тонированный Mercedes S-класса с Wi-Fi и усиленную охрану. Райдер артистки раскрыл Telegram-канал Mash.

Кроме того, певице важно, чтобы водитель автомобиля не использовал духи и не разговаривал с ней в поездке. В отеле нужно завесить окна плотными шторами перед ее прибытием, а также отключить и заклеить все камеры на сцене и в зонах переодевания.

В гримерке артистка ожидает увидеть чай, имбирь, лимон, мяту, мед, фрукты. За кулисами же Брежнева требует оборудовать темный кабинет, стыки которого надо заклеить черным и красным тейпом: чтобы свет не проникал внутрь.

Ранее Брежнева подняла размер своего гонорара за корпоративы для россиян на 10 тысяч евро. Теперь выступление исполнительницы стоит 50 тысяч евро (примерно 4,9 миллиона рублей) без учета райдера, который оценивается еще в 25 тысяч евро (примерно 2,4 миллиона рублей).

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      Зарина Дзагоева
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