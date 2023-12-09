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22:04, 9 декабря 2023Культура

Стали известны подробности о состоянии Надежды Бабкиной

Концертный директор Бабкиной Горох: певице вызвали скорую на съемках программы

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Известной российской исполнительнице Надежде Бабкиной стало плохо на съемках, но в обморок она не падала. Об этом РИА Новости сообщил ее концертный директор Сергей Горох.

Он уточнил, что инцидент произошел во время записи новогоднего шоу на телеканале «Звезда». По его словам, после того, как певица почувствовала себя нехорошо, дежурный врач сопроводил ее за кулисы. На всякий случай вызвали скорую помощь, но врач сказал, что будет достаточно небольшого отдыха.

Горох добавил, что через полчаса Бабкина вернулась в студию. Сейчас она находится дома.

Ранее сообщалось, что 73-летняя певица якобы упала в обморок на съемках. Прибывшие медики привели Бабкину в чувство и уехали.

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      Марина Совина
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