Стало известно о состоянии эвакуированных из Брянска после стрельбы подростков

Состояние доставленных из Брянска в Москву раненых подростков остается тяжелым

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о состоянии подростков, эвакуированных из Брянска и доставленных в Москву после стрельбы в школе. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, состояние раненых детей остается тяжелым, но стабильным. «Трое пострадавших, проходящих лечение в больницах Брянска, находятся в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, угрозы их жизни нет», — уточнил Кузнецов.

7 декабря стало известно о стрельбе брянской гимназии №5. 14-летняя девочка принесла в школу ружье и ранила нескольких подростков, жизни самой нападавшей и ее одноклассницы спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что замдиректора гимназии №5 Ларису Католикову задержали по подозрению в халатности. Кроме того, задержаны гендиректор частной охранной организации и сотрудница охраны школы, работавшая в день стрельбы.