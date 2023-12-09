Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:17, 9 декабря 2023Россия

Стало известно о состоянии эвакуированных из Брянска после стрельбы подростков

Состояние доставленных из Брянска в Москву раненых подростков остается тяжелым
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Надежда Михеева / ТАСС

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о состоянии подростков, эвакуированных из Брянска и доставленных в Москву после стрельбы в школе. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, состояние раненых детей остается тяжелым, но стабильным. «Трое пострадавших, проходящих лечение в больницах Брянска, находятся в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, угрозы их жизни нет», — уточнил Кузнецов.

7 декабря стало известно о стрельбе брянской гимназии №5. 14-летняя девочка принесла в школу ружье и ранила нескольких подростков, жизни самой нападавшей и ее одноклассницы спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что замдиректора гимназии №5 Ларису Католикову задержали по подозрению в халатности. Кроме того, задержаны гендиректор частной охранной организации и сотрудница охраны школы, работавшая в день стрельбы.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      «Если мир устанет, нас оставят умирать» Зеленская призвала Запад продолжать поддержку Украины

      Adidas и Reebok вернулись в Россию под новым брендом

      В Закарпатье военные ворвались в оздоровительный комплекс

      Шольц обвинил Россию в росте цен на газ в Европе

      Названы самые дорогие и дешевые города мира

      Стало известно о состоянии эвакуированных из Брянска после стрельбы подростков

      Главу охраны брянской школы арестовали

      Стало известно о танковом обстреле ВСУ Брянской области

      При сносе памятника Щорсу в Киеве коню отпилили три копыта

      Тренер сборной России по гимнастике выступила против условий МОК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости