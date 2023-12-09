Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:49, 9 декабря 2023Россия

Замдиректора гимназии в Брянске задержали после стрельбы

Замдиректора гимназии в Брянске задержали по подозрению в халатности

Фото: Андрей Мазунин / РИА Новости

Замдиректора гимназии №5 в Брянске, где произошла стрельба, задержали по подозрению в халатности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что Ларису Католикову задержали вечером в пятницу, 8 декабря. Ей предъявили обвинение по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц»).

Утром 7 декабря 14-летняя гимназистка открыла стрельбу на уроке биологии в Брянске. В результате ранения получили шесть подростков, жизни двоих из них, в том числе нападавшей, спасти не удалось.

Ранее стало известно, что в Брянске задержаны гендиректор частной охранной организации (ЧОО) и сотрудница охраны школы, работавшая в день стрельбы.

Как уточняет «Царьград», у школы был заключен контракт на охрану с ООО «ЧОО Агентство Экскалибур».

Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места происшествия ружье «Бекас», кобуру, упаковку патронов, два мобильных телефона, емкость с растворителем, нож и шприц.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      Стал известен состав команды Путина на выборах-2024

      Замдиректора гимназии в Брянске задержали после стрельбы

      В Москве неизвестный открыл стрельбу

      Машков назвал место собрания группы избирателей по выдвижению Путина

      Спикер парламента ДНР рассказал об обращении к Путину «в неуставной форме»

      Блогершу Юлию Финесс побрили налысо за неуважение к армянам

      Зеленская призвала Запад продолжать поддержку Украины

      В ЕР заявили о создании группы для выдвижения Путина кандидатом в президенты

      Против отца стрелявшей в брянской школе ученицы возбудили второе дело

      Медведев предложил сценарий для финала сериала «Слуга народа»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости