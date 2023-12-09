Замдиректора гимназии в Брянске задержали после стрельбы

Замдиректора гимназии в Брянске задержали по подозрению в халатности

Замдиректора гимназии №5 в Брянске, где произошла стрельба, задержали по подозрению в халатности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что Ларису Католикову задержали вечером в пятницу, 8 декабря. Ей предъявили обвинение по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц»).

Утром 7 декабря 14-летняя гимназистка открыла стрельбу на уроке биологии в Брянске. В результате ранения получили шесть подростков, жизни двоих из них, в том числе нападавшей, спасти не удалось.

Ранее стало известно, что в Брянске задержаны гендиректор частной охранной организации (ЧОО) и сотрудница охраны школы, работавшая в день стрельбы.

Как уточняет «Царьград», у школы был заключен контракт на охрану с ООО «ЧОО Агентство Экскалибур».

Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места происшествия ружье «Бекас», кобуру, упаковку патронов, два мобильных телефона, емкость с растворителем, нож и шприц.