После стрельбы в брянской школе задержали директора ЧОО и сотрудницу охраны

После стрельбы в Брянске задержали главу частной организации, охранявшей школу

В Брянске задержаны гендиректор частной охранной организации (ЧОО) и сотрудница охраны школы, где 7 декабря произошла стрельба. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, их задержали в рамках расследования уголовного дела об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг. Обоим сотрудникам ЧОО может грозить до десяти лет лишения свободы. В Брянске под контролем конкретной ЧОО находится 44 объекта, из которых 38 — школы. При этом персонала для такого объема работ не хватает.

Сразу после произошедшей в брянской школе трагедии выяснилось, что несмотря на то, что уже четыре года обсуждалась необходимость устройства в школе современной пропускной системы, в заведении не было ни камер, ни турникетов.

7 декабря вооруженная дробовиком восьмиклассница открыла стрельбу в брянской гимназии.