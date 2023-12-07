Вскрылись проблемы с охраной в брянской школе после стрельбы

После стрельбы в брянской школе вскрылись проблемы с охраной заведения

После произошедшей в брянской школе стрельбы вскрылись проблемы с охраной учебного заведения. Об этом в четверг, 7 декабря, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

По данным издания, несмотря на то, что уже четыре года обсуждалась необходимость устройства в школе современной пропускной системы, в заведении не было ни камер, ни турникетов, ни даже нормальной охраны. Вместо этого на посту была лишь пожилая вахтерша. Как отмечает Telegram-канал SHOT, рамка металлодетектора в гимназии №5 не сработала, благодаря чему школьница смогла незаметно для окружающих принести оружие в класс.

Охраной учебного заведения занималась ЧОО, которая, согласно договору, оказывала услуги охраны за 100 тысяч рублей в месяц. При этом последний находящийся в открытом доступе договор истек 30 ноября. Издание отмечает, что отец устроившей стрельбу девочки ранее сам работал охранником в ЧОПе, охраняя в том числе и школы.

Отец девочки был задержан вскоре после произошедшей в школе стрельбы и был доставлен на допрос.

Восьмиклассница открыла стрельбу в брянской гимназии, о чем сообщили утром в четверг, 7 декабря.