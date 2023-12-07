Силовики задержали отца открывшей стрельбу в брянской школе восьмиклассницы

Отца устроившей стрельбу в брянской школе восьмиклассницы доставили на допрос

Силовики задержали отца устроившей стрельбу в брянской школе восьмиклассницы. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, 53-летний владелец оружия, из которого его дочь стреляла по одноклассникам, доставлен на допрос. Следователей интересует, как дробовик попал в руки подростка. Накануне трагедии задержанный родитель отмечал день своего рождения, не исключено, что его дочь использовала этот фактор для подготовки нападения.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при стрельбе в гимназии №5 в Брянске выросло до пяти человек.

Восьмиклассница открыла стрельбу в брянской гимназии, о чем сообщили утром в четверг, 7 декабря.