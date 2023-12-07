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10:54, 7 декабря 2023Россия

Выросло число пострадавших при стрельбе в гимназии Брянска

Mash: число пострадавших при стрельбе в гимназии №5 в Брянске выросло до пяти

Кадр: Telegram-канал Mash

Число пострадавших при стрельбе №5 в Брянске выросло до пяти человек. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как утверждает издание, еще один раненый учащийся был доставлен в больницу. Кроме того, госпитализация потребовалась 14-летнему восьмикласснику.

По предварительным данным, гимназистка пронесла дробовик отца в учебное заведение и открыла стрельбу на уроке биологии.

До этого стало известно, что 14-летнему гимназисту в Брянске прострелили предплечье и колено.

Юношу доставили в реанимационное отделение. Врачам удалось стабилизировать тяжелораненого подростка, писал Shot.

У других пострадавших детей состояние средней степени тяжести.

О том, что восьмиклассница открыла стрельбу в гимназии в Брянске, сообщили утром в четверг, 7 декабря.

По предварительной версии, девочка пошла на это, поскольку одноклассники над ней шутили.

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      Анна Щербакова
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