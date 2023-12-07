Одному из гимназистов в Брянске прострелили предплечье и колено
Восьмиклассница прострелила предплечье и колено одному из учащихся в гимназии №5 в Брянске. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.
Как утверждает издание, 14-летний юноша потерял много крови. Его доставили в реанимационное отделение. Врачам удалось стабилизировать тяжелораненого подростка, указал Shot.
По предварительным данным, восьмиклассница открыла стрельбу на уроке биологии по одноклассникам из-за того, что те над ней шутили.
Как выяснил Shot, в результате происшествия были ранены четыре гимназиста, еще двух спасти не удалось. Среди них якобы пронесшая оружие в учебное заведение восьмиклассница.
Власти Брянской области пока не комментировали ситуацию.
О том, что гимназистка открыла стрельбу в учебном заведении в Брянске, сообщили утром в четверг, 7 декабря.