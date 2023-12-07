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10:32, 7 декабря 2023Россия

Одному из гимназистов в Брянске прострелили предплечье и колено

Shot: восьмиклассница прострелила предплечье одному из гимназистов в Брянске

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Восьмиклассница прострелила предплечье и колено одному из учащихся в гимназии №5 в Брянске. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как утверждает издание, 14-летний юноша потерял много крови. Его доставили в реанимационное отделение. Врачам удалось стабилизировать тяжелораненого подростка, указал Shot.

По предварительным данным, восьмиклассница открыла стрельбу на уроке биологии по одноклассникам из-за того, что те над ней шутили.

Как выяснил Shot, в результате происшествия были ранены четыре гимназиста, еще двух спасти не удалось. Среди них якобы пронесшая оружие в учебное заведение восьмиклассница.

Власти Брянской области пока не комментировали ситуацию.

О том, что гимназистка открыла стрельбу в учебном заведении в Брянске, сообщили утром в четверг, 7 декабря.

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      Анна Щербакова
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