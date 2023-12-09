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04:57, 9 декабря 2023Мир

Спикер Рады отправился в США для убеждения американцев в успехах ВСУ

Спикер Рады Стефанчук отправился в США для убеждения американцев в успехах ВСУ
Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук. Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отправился в США для того, чтобы убедить американцев в наличии у Вооруженных сил Украины (ВСУ) успехов на поле боя. Об этом он рассказал в интервью американской газете The Hill.

«Я приехал сюда, чтобы поделиться успехами Украины, и я приехал, чтобы сказать, что Украина все еще нуждается в поддержке, и мы не можем остановиться на полпути», — подчеркнул он.

Председатель Рады подчеркнул, что в настоящее время Киев готовит детализированный план действий, в котором уточняются сроки и объем необходимых ресурсов для достижения поставленных целей, при этом не приводя никаких деталей. Отмечается, что соответствующее заявление Стефанчук сделал на фоне многочисленных высказываний украинских чиновников об отсутствии у ВСУ плана действий на 2024 год.

Ранее стало известно, что политики в США отказываются поддерживать Украину из-за коррупции. Член Палаты представителей Конгресса США Скотт Перри уточнил, что США платят за украинское правительство «их пенсии, их государственные услуги и тому подобное», тогда как сами не могут позволить «обеспечить американцев своими собственными».

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      Марина Совина
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