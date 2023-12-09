Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:43, 9 декабря 2023Мир

В Британии пожаловались на стаю радиоактивных кошек

Daily Mail: в Британии возле ядерного комплекса появились радиоактивные кошки

Фото: Unsplash

Жители города Сискейл в Великобритании пожаловались, что вблизи ядерного комплекса «Селлафилд» появилась стая бездомных радиоактивных кошек. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Стая диких кошек выросла после того, как рабочие "Селлафилда", крупнейшего ядерного объекта в Европе, кормили их отходами и десятилетиями укрывали под теплом гигантских паровых труб», — говорится в сообщении.

Местные жители раскритиковали руководителей объекта в создании угрозы для деревни Сискейл, которая находится недалеко от комплекса. Группа Radiation Free Lakeland (RAFL) утверждает, что фекалии из бездомных кошек содержат следы плутония и цезия.

Представители предприятия отвергают обвинения, однако, по данным издания, некоторым сотрудникам действительно грозили дисциплинарные меры за кормление кошек.

Ранее в Великобритании жители многоквартирного дома пожаловались на нашествие крыс. Они утверждают, что крысы разных размеров захватили их дом и придомовую территорию, и отказываются выплачивать аренду в знак протеста.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц обвинил Россию в росте цен на газ в Европе. Ему пришлось платить в 10 раз больше

      Россиянам пообещали тотальные перемены

      Оставленный Дедом Морозом пакет в центре Москвы напугал жильцов дома

      Призер Олимпиады в прыжках с шестом Сидорова завершила карьеру

      В Британии пожаловались на стаю радиоактивных кошек

      Надежда Бабкина упала в обморок на съемках

      Арестован глава Росприроднадзора Якутии

      В Крыму отреагировали на угрозу Киева захватить полуостров

      «Ростов» и «Ахмат» вничью сыграли в матче РПЛ

      В WhatsApp появилось сообщение о новом ограничении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости