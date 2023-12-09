В Британии пожаловались на стаю радиоактивных кошек

Daily Mail: в Британии возле ядерного комплекса появились радиоактивные кошки

Жители города Сискейл в Великобритании пожаловались, что вблизи ядерного комплекса «Селлафилд» появилась стая бездомных радиоактивных кошек. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Стая диких кошек выросла после того, как рабочие "Селлафилда", крупнейшего ядерного объекта в Европе, кормили их отходами и десятилетиями укрывали под теплом гигантских паровых труб», — говорится в сообщении.

Местные жители раскритиковали руководителей объекта в создании угрозы для деревни Сискейл, которая находится недалеко от комплекса. Группа Radiation Free Lakeland (RAFL) утверждает, что фекалии из бездомных кошек содержат следы плутония и цезия.

Представители предприятия отвергают обвинения, однако, по данным издания, некоторым сотрудникам действительно грозили дисциплинарные меры за кормление кошек.

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