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20:28, 8 декабря 2023Из жизни

Жители многоквартирного дома пожаловались на нашествие ползающих по стенам крыс

Metro: в Великобритании крысы захватили многоквартирный дом

Фото: Unsplash

Жители многоквартирного дома в британском городе Питерборо, графство Кембриджшир, пожаловались на нашествие крыс. Об этом сообщает Metro.

Местные жители утверждают, что крысы разных размеров захватили их дом и придомовую территорию. Люди отказываются выплачивать аренду в знак протеста против бездействия жилищной ассоциации. По словам одного из арендаторов, 25-летней Эбби Снарт, крысы проникли в ее машину, припаркованную у дома, и отключили сигнализацию. «Каждый раз, когда я подхожу к машине, они бегают внутри. Это какое-то нашествие», — утверждает она. Кроме того, грызуны перегрызли ремень безопасности на детском автокресле ее ребенка.

Женщина добавила, что крысы постоянно ползают по стенам дома. По этой причине жители не могут открывать окна, из-за чего в их квартирах появляется плесень. Снарт призналась, что боится даже выносить мусор, так как грызуны прыгают на нее и ее соседей. Другая жительница дома заявила, что крысы испортили рождественские подарки для ее ребенка. Женщина оставила презенты в машине на одну ночь, а когда вернулась, то обнаружила, что их погрызли крысы. «Даже те, которые они не прогрызли, пришлось выбросить, потому что на них была крысиная моча», — говорит она.

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Поначалу сотрудники жилищной ассоциации отказывались выплачивать компенсацию арендаторам и решать возникшую проблему. Однако в настоящее время организация утверждает, что разработала план по борьбе с вредителями. В ближайшее время сотрудники ассоциации вместе со специалистом по охране окружающей среды посетят жилой район и примут меры по устранению проблемы.

Ранее сообщалось, что жители рыбацкого города в Австралии пришли в ужас от нашествия крыс. По их словам, количество крыс заметно увеличилось за несколько недель и с тех пор их численность постоянно растет: они буквально захватили все побережье.

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      Алиса Удовик
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