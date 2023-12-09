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12:22, 9 декабря 2023Россия

В ЕР заявили о создании группы для выдвижения Путина кандидатом в президенты

В ЕР заявили о создании группы для выдвижения Путина кандидатом в президенты РФ

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

В «Единой России» заявили о создании группы избирателей для выдвижения действующего президента России Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Об этом рассказал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, сообщает ТАСС в субботу, 9 декабря.

Он уточнил, что собрание большой группы избирателей для выдвижения Путина пройдет 16 декабря.

8 декабря, после церемонии вручения звезд Героям России спикер парламента Донецкой народной республики Артем Жога попросил Путина принять участие в выборах президента. Глава государства ответил ему, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, а затем объявил о своем выдвижении в качестве кандидата.

Первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Даты проведения голосования утвердила Центральная избирательная комиссия.

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      Игорь Дмитров
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