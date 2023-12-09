В Киеве обеспокоились возможным принуждением к переговорам с Россией

WP: в Киеве обеспокоены возможным принуждением Запада к переговорам с Россией

Возможное принуждение стран Запада к переговорам с Россией вызывает беспокойство Украины. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский находится во «все более затруднительном положении» из-за неодобрения Конгрессом США новых бюджетных ассигнований Киеву.

«Напряжение в отношениях между Киевом и Вашингтоном возникло на фоне внутренних политических разногласий в окружении президента Владимира Зеленского, а опасения по поводу возможной нехватки финансирования привели к усилению напряженности в столице», — говорится в сообщении.

Авторы материала подчеркнули, что отношения между украинскими должностными лицами «теперь откровенно разлаживаются». В Киеве и Вашингтоне обеспокоились наличием трений между Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил об отсутствии прогресса в переговорах с Конгрессом США о согласовании новой помощи Украине.