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23:26, 9 декабря 2023Россия

В российском регионе сгорел грузовик с людьми

В Ханты-Мансийском автономном округе сгорел грузовик с людьми

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Ханты-Мансийском автономном округе на трассе в Пыть-Яхе загорелся грузовик с людьми. Об этом сообщила региональная прокуратура.

ЧП произошло 8 декабря. Большегрузное транспортное средство, оборудованное фургоном для перевозки людей, загорелось во время движения. В момент ЧП внутри находились пассажиры.

С различными травмами пострадавшие были доставлены в больницу. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность дизельного обогревателя.

По факту возгорания прокуратура начала проверку.

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      Марина Совина
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