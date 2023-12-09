Вдова Пьера Нарцисса рассказала о свадьбе и детях

Вдова Пьера Нарцисса Калачева рассказала о свадьбе и детях с Шахраем

Вдова поп-исполнителя Пьера Нарцисса (1977-2022), певица Валерия Калачева, рассказала о свадьбе с композитором Евгением Шахраем и планах на материнство. Об этом сообщает «СтарХит».

По словам Калачевой, торжественное празднование свадьбы еще впереди — оно пройдет 31 мая, в день рождения друга семьи Владимира Кузьмина. «Он же на ней будет играть, петь для нас, будем вместе гулять. Пройдет это на побережье в Испании — там у нас есть дом, или же в Сочи — там у нас тоже есть дом. Будет пышная церемония, у меня будет самое большое белое платье в мире, почему бы и нет?!» — рассказала она.

Кроме того, 37-летняя певица ответила на вопрос, планируют ли они с 60-летним Шахраем завести еще детей. «Конечно, планируем детей, еще как планируем. Пусть они рождаются в хорошей семье, где мама и папа ценят друг друга, прошли через многое. И, возможно, это будет та самая душа Пьера… Он будет только рад», — размышляет она.

О браке Калачевой и Шахрая стало известно ранее. От брака с Пьером Нарциссом у артистки осталась 18-летняя дочь Каролина-Кристель.