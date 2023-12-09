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02:11, 10 декабря 2023Мир

Венгерские автоперевозчики проведут протесты на границе с Украиной

MTI: венгерские автоперевозчики проведут протесты на границе с Украиной

Водители большегрузных автомобильных автомобилей в Венгрии проведут протесты на границе с Украиной. Об этом сообщает агентство MTI.

Как сообщил глава Ассоциации венгерских автоперевозчиков Тивадар Арваи, акция пройдет в понедельник, 11 декабря, на пограничном пункте пропуска в городе Захонь.

Арваи рассказал, что украинские водители злоупотребляют разрешение властей ЕС на использование дорог объединения. Кроме того, они несут не столь большие расходы по сравнению с европейскими водителями.

По его словам, пробег украинских грузовиков по дорогам Венгрии увеличился на 30 процентов, в то время как пробег местных водителей сократился на четыре процента. Арваи добавил, что украинским водителям нужно запретить появляться на дорогах Евросоюза.

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      Марина Совина
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