MTI: венгерские автоперевозчики проведут протесты на границе с Украиной

Водители большегрузных автомобильных автомобилей в Венгрии проведут протесты на границе с Украиной. Об этом сообщает агентство MTI.

Как сообщил глава Ассоциации венгерских автоперевозчиков Тивадар Арваи, акция пройдет в понедельник, 11 декабря, на пограничном пункте пропуска в городе Захонь.

Арваи рассказал, что украинские водители злоупотребляют разрешение властей ЕС на использование дорог объединения. Кроме того, они несут не столь большие расходы по сравнению с европейскими водителями.

По его словам, пробег украинских грузовиков по дорогам Венгрии увеличился на 30 процентов, в то время как пробег местных водителей сократился на четыре процента. Арваи добавил, что украинским водителям нужно запретить появляться на дорогах Евросоюза.