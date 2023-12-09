Жителей Казахстана предупредили о наступлении холода в 380 градусов

Сотовый оператор разослал жителям Казахстана сообщение о морозах до -380°C

Жителей Казахстана ошибочно предупредили о наступлении холодов в 380 градусов. Об этом сообщает РИА Новости.

Абоненты мобильного оператора Tele2 получили уведомление с предупреждением о скором морозе. «08.12.23 на территории СКО сильный мороз до минус 380 градусов. Отмена занятий 0-11 классы», — говорилось в сообщении.

В пресс-службе Tele2 рассказали, что отправителем данных является 112. «В данном конкретном случае произошла техническая ошибка. В рассылке значок градуса (°) был заменен на ноль», — пояснили в компании.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в ближайшее время в Москве среднесуточная температура окажется на 10-12 градусов ниже нормы.

