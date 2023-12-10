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07:58, 10 декабря 2023Интернет и СМИ

Аргентину предостерегли от поддержки Украины в угоду США

Pagina 12: Зеленского не станут слушать в Латинской Америке
Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Латиноамериканские страны отказываются занимать сторону Украины в конфликте с Россией, и Аргентине стоит последовать их примеру. С таким призывом выступил обозреватель газеты Pagina 12 Даниель Керсфельд.

Он отметил, что Киеву, несмотря на его старания, так и не удалось добиться поддержки от стран Глобального Юга. Журналист подчеркнул, что даже усилия США не помогли повлиять на позицию государств Латинской Америки по украинскому конфликту.

Он также назвал возможную цель визита украинского президента Владимира Зеленского в Аргентину. По словам обозревателя, политик хочет заручиться поддержкой властей страны. При этом, как считает Керсфельд, аргентинскому президенту Хавьеру Милею не стоит слушать украинского коллегу, даже если это поможет ему добиться расположения Вашингтона.

«Для Аргентины было бы крайне рискованно вмешиваться в противостояние иностранных государств не в поисках мира, а ради благосклонности байденовской администрации», — предостерег он.

Ранее стало известно, что Зеленский отправился на инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея.

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      Марина Совина
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