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03:08, 10 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский отправился на инаугурацию нового президента Аргентины

Зеленский отправился на инаугурацию нового президента Аргентины Милея
Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отправился на инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса украинского лидера.

По дороге в Латинскую Америку Зеленский встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Cилвой.

Торжественная церемония вступления в должность нового аргентинского президента пройдет в воскресенье, 10 декабря.

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Россию на инаугурации Милея будет представлять посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

Милей был избран президентом Аргентины 20 ноября, победив во втором туре выборов Серхио Массу.

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