Зеленский отправился на инаугурацию нового президента Аргентины Милея

Президент Украины Владимир Зеленский отправился на инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса украинского лидера.

По дороге в Латинскую Америку Зеленский встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Cилвой.

Торжественная церемония вступления в должность нового аргентинского президента пройдет в воскресенье, 10 декабря.

Россию на инаугурации Милея будет представлять посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

Милей был избран президентом Аргентины 20 ноября, победив во втором туре выборов Серхио Массу.