Байден перекрестился в ответ на слова Трампа о диктатуре

Байден перекрестился в ответ на слова Трампа о дне диктатуры на посту президента

Президент США Джо Байден перекрестился, комментируя обещание Дональда Трампа стать диктатором на один день, следует из материалов, опубликованных пресс-службой Белого дома.

«На днях он сказал, что станет диктатором только во время первого дня. Слава богу, только на один день», — пошутил Байден. Намерение своего оппонента действующий глава государства назвал «отголоском ненависти» из Германии времен 1930-х.

Поводом для комментария стал ответ Трампа на реплику журналиста, спросившего экс-президента и вероятного кандидата от республиканцев на предстоящих в 2024 году президентских выборах, обещает ли он «никогда и ни при каких обстоятельствах не злоупотреблять властью в качестве возмездия кому бы то ни было».

Ранее стало известно, что Трамп обогнал Байдена по результатам предвыборных опросов. По данным WSJ, за политиков готовы проголосовать соответственно 47 и 43 процента респондентов.