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12:12, 10 декабря 2023Среда обитания

Экоактивисты окрасили в зеленый цвет воду в канале Венеции

Экоактивисты Extinction Rebellion окрасили в зеленый цвет воду в канале Венеции

Фото: Unsplash

Экоактивисты из движения Extinction Rebellion окрасили в ярко-зеленый цвет воду в Большом канале в Венеции. Об этом говорится в заявлении на странице движения в соцсети Х.

Как сообщили активисты, таким образом они решили выразить протест против отсутствия прогресса на климатической конференции ООН COP28. По их словам, для этого ими была использована безвредная флуоресцентная краска. «Через несколько часов воды вернутся в прежнее состояние. Между тем, пока правительства говорят, мы подсчитываем ущерб и жертвы непрекращающихся наводнений и пожаров», — отмечается в публикации.

Участники акции, будучи подвешенными на альпинистских тросах к мосту Риальто, также развернули над Большим каналом транспарант с надписью «COP28: пока правительство говорит, мы висим на волоске».

Ранее экоактивисты облили грязью вход в собор Святого Марка в Венеции. Уточняется, что к их акции также присоединились два французских туриста, после чего на место прибыли полицейские.

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      Мария Совина
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