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16:26, 7 декабря 2023Среда обитания

Экоактивисты облили грязью собор Святого Марка в Венеции

Экоактивисты облили грязью вход в собор Святого Марка в Венеции

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В четверг, 7 декабря, экоактивисты облили грязью вход в собор Святого Марка в Венеции. Об инциденте стало известно итальянскому агентству ANSA.

Участники акции протеста использовали огнетушители, чтобы запачкать жидкой грязью наружные стены церкви. После они развернули баннеры с надписью «фонд ремонта» и назвали свои действия «пожарной тревогой».

«Венеция тонет, потому что правительство не предпринимает меры по предотвращению климатического кризиса. Вы — последние, кто имеет возможность увидеть этот собор над уровнем моря», — заявил один из участников демонстрации. Отмечается, что к акции присоединились два французских туриста, после чего на место прибыли сотрудники полиции.

В ноябре двое экоактивистов-студентов разбили защитное стекло картины «Венера с зеркалом» испанского художника Диего Веласкеса, которая находится в Национальной галерее в Лондоне.

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      Александра Качан
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