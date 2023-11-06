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18:14, 6 ноября 2023Среда обитания

Экоактивисты разбили защитное стекло картины Веласкеса в Лондоне

Экоактивисты разбили стекло картины Веласкеса «Венера с зеркалом» в Лондоне

Фото: Sergio Perez / Reuters

Экоактивисты разбили защитное стекло картины «Венера с зеркалом» испанского художника Диего Веласкеса, находящейся в Национальной галерее в Лондоне. Об этом сообщает CTV News.

По данным издания, двое протестующих студентов, одетых в футболки с лозунгом «Просто остановите нефть», повредили защиту с помощью аварийных молотков. После содеянного активистов задержала полиция.

В октябре сообщалось, что борцы за природу из организации Climаximo облили красной краской известное произведение искусства Пабло Пикассо 1929 года — «Женщина в кресле (метаморфоза)».

Картина, которая находится в Музее современного искусства MAC/CCB в Лиссабоне, была защищена стеклом и не пострадала. Двое экоактивистов после того, как размазали краску по картине, сели на пол и приклеили руки к стене. Позже их задержала полиция.

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      Анастасия Астахова
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