Экоактивисты разбили защитное стекло картины Веласкеса в Лондоне

Экоактивисты разбили стекло картины Веласкеса «Венера с зеркалом» в Лондоне

Экоактивисты разбили защитное стекло картины «Венера с зеркалом» испанского художника Диего Веласкеса, находящейся в Национальной галерее в Лондоне. Об этом сообщает CTV News.

По данным издания, двое протестующих студентов, одетых в футболки с лозунгом «Просто остановите нефть», повредили защиту с помощью аварийных молотков. После содеянного активистов задержала полиция.

В октябре сообщалось, что борцы за природу из организации Climаximo облили красной краской известное произведение искусства Пабло Пикассо 1929 года — «Женщина в кресле (метаморфоза)».

Картина, которая находится в Музее современного искусства MAC/CCB в Лиссабоне, была защищена стеклом и не пострадала. Двое экоактивистов после того, как размазали краску по картине, сели на пол и приклеили руки к стене. Позже их задержала полиция.