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20:18, 13 октября 2023Среда обитания

Экоактивисты облили красной краской картину Пикассо

Vozpopuli: экоактивисты вылили красную краску на картину Пикассо в Лиссабоне

Фото: Climaximopt

Борцы за природу из организации Climаximo облили красной краской известное произведение искусства Пабло Пикассо 1929 года — «Женщина в кресле (метаморфоза)». Об этом сообщает Vozpopuli.

Картина, которая находится в Музее современного искусства MAC/CCB в Лиссабоне, была защищена стеклом и не пострадала. Двое экоактивистов после того, как размазали краску по картине, сели на пол и приклеили руки к стене. Позже их задержала полиция.

Участники акции заявили, что на лишенной жизни планете искусства быть не может, и добавили, что правительства и компании объявили войну людям и планете. Они рассказали, что выбрали картину Пикассо, сославшись на его фразу, сказанную в середине прошлого века. «Когда немецкие солдаты вошли в мастерскую Пикассо в Париже, где он жил во время Второй мировой войны, и увидели "Гернику", известную картину об ужасах войны, его спросили: "это ты это сделал?" Он ответил: "нет, это сделали вы"», — указали в организации.

Участники протестов против изменения климата не первый раз устраивают подобную демонстрацию. В июне они размазали краску по картине Клода Моне «Сад художника в Живерни» в Стокгольме. Недавно глава МВД Великобритании Суэлла Браверман высказалась относительно борцов за природу и назвала их «экоидиотами».

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    Мария Грушко
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