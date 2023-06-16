Экоактивисты размазали краску по картине Моне

Экоактивисты размазали краску по картине Клода Моне «Сад художника в Живерни» в Стокгольме

Экоактивистки размазали краску по картине французского художника Клода Моне «Сад художника в Живерни», которая находится в Национальном музее Стокгольма. Об этом сообщает CNN.

Как рассказали в пресс-службе музея, сначала экоактивистки оставили на картине, которая находилась под защитным стеклом, отпечатки ладоней с помощью краски, а затем размазали ее и приклеили себя к раме. После инцидента реставраторы осмотрели картину, чтобы определить, остались ли на ней какие-либо повреждения.

Прибывшая на место происшествия полиция арестовала двух женщин. Их действия квалифицируются как вандализм с отягчающими обстоятельствами. Устанавливаются все причастные к произошедшему.