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21:00, 3 октября 2023Среда обитания

Глава МВД Британии назвала борцов за природу «экоидиотами»

Глава МВД Британии Браверман: экоактивисты создают проблемы другим гражданам

Фото: Justin Tallis / AP

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Великобритании Суэлла Браверман во время ежегодного съезда Консервативной партии назвала участников протестов против изменения климата «экоидиотами». Трансляцию ее выступления вел телеканал Sky News.

«На следующих выборах также будет вестись борьба по вопросу закона и порядка между правительством консерваторов, которое хочет помочь обычным людям жить своей жизнью без препятствий, и Лейбористской партией, выражающей поддержку экоидиотам, которые блокируют наши дороги, мешают мамам отвозить детей в школу, работникам — добираться на работу, а машинам скорой помощи — до больниц», — сказала министр.

Браверман добавила, что несмотря на проблемы, которые создают борцы за природу другим гражданам, они продолжают получать поддержку. Юристы оппозиционной Лейбористской партии оказывают экоактивистам правовую помощь, а многие доноры финансируют их деятельность.

Ранее экоактивисты разрисовали портрет британского короля Карла III в Национальной портретной галерее Шотландии. Они оставили на картине надпись: «Народ могущественнее повелителя».

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    Александра Качан
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