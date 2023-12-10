Эксперт назвал незаметно списывающие деньги со счетов россиян приложения

Эксперт Гулевич: пробные подписки в приложениях могут незаметно списывать деньги

Приложения, которые предлагают расширенный функционал за дополнительную плату, относятся к отдельному классу угроз — fleeceware (от английского fleece — обирать). Они могут незаметно списывать деньги со счетов пользователей даже после удаления, рассказал директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич в беседе с «Прайм».

По словам эксперта, назвать такие подписки вредными нельзя, так как они не воруют данные и не подслушивают разговоры. Однако они, обещая уникальный функционал за завышенную цену, приносят только дополнительные и не всегда оправданные расходы. Такие приложения обычно дают несколько дней пробного периода, после которого у пользователя со счетов начинаются регулярные списания денег. При этом удаление софта в таком случае не помогает.

Гулевич посоветовал россиянам с подозрением относиться к программам, которые выглядят необычно, и воздержаться от скачивания приложений с завышенными тарифами. В случае если скачивание все же необходимо, следует заранее изучить отзывы о самом софте и его разработчике, а при подписке на пробный период — успеть вовремя его отменить, если оплачивать полное приложение нет нужды. В противном случае, списание денег продолжится.

