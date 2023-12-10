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14:30, 10 декабря 2023Путешествия

Georgian Airways запустила первые рейсы между Петербургом и Тбилиси

ТАСС: Georgian Airways запустила первые рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси

Фото: Denis Arslanbekov / Unsplash

Грузинская авиакомпания Georgian Airways запустила первые рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

Согласно заявлению, полеты будут выполняться из аэропорта Пулково на самолетах Boeing 737 два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Кроме того, отмечается, что удобные стыковки (полет с посадкой в одном или нескольких пунктах — прим. «Ленты.ру») в аэропорту Тбилиси позволят путешественникам открыть для себя новые направления, например, Берлин, Мюнхен, Вена, Париж, Ницца и Ларнака.

Первый заместитель генерального директора авиакомпании Georgian Airways Роберт Оганесян заявил, что планируется сделать рейс ежедневным из-за повышения спроса к летнему сезону.

Ранее сообщалось, что власти Грузии дважды отказали авиакомпании «Россия» в осуществлении прямых полетов в страну из-за европейских санкций. В мае 2023 года ведомство отклонило заявку российского перевозчика на осуществление регулярных полетов по маршруту Москва — Тбилиси — Москва. 14 сентября «Россия» снова попросила разрешение на прямые рейсы из Москвы в Тбилиси и Батуми, а также из Санкт-Петербурга в Тбилиси.

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      Мария Винар
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