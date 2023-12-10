Госсекретарь США заявил о необходимости отдельного палестинского государства

Блинкен: без палестинского государства мир на Ближнем Востоке невозможен

Гарантировать мир на Ближнем Востоке, в том числе безопасность Израиля, без появления отдельного палестинского государства невозможно. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN, пишет ТАСС.

По его словам, когда военная операция Израиля завершится, будет необходим долгосрочный мир. «У нас не будет крепкого мира, не будет надежной безопасности для Израиля до тех пор, пока политические притязания Палестины не будут удовлетворены», — констатировал госсекретарь.

Отвечая на вопрос о том, будут ли США помогать Израилю, если конфликт затянется, Блинкин заявил, что необходимо проводить операцию до тех пор, пока не появится уверенность в невозможности повторного нападения ХАМАС.

Госсекретарь также подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают обсуждать с Израилем сроки и способы проведения операции. «Но решения принимать Израилю», — заключил он.

Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что у Израиля нет возможности уничтожить палестинское радикальное движение ХАМАС. По его словам, движение является «частью палестинской политической мозаики», что ограничивает возможность расправиться с ним.