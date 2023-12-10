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13:10, 10 декабря 2023Мир

В Палестине заявили о невозможности Израиля расправиться с ХАМАС

Премьер Палестины: Израиль не может уничтожить ХАМАС, часть политической мозаики

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

У Израиля нет возможности уничтожить палестинское радикальное движение ХАМАС. Об этом премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил во время Дохийского дискуссионного форума, передает РИА Новости

По его мнению, ХАМАС является «частью палестинской политической мозаики», что ограничивает возможность Израиля расправиться с ним. «Наша главная обеспокоенность не связана с тем, что будет завтра с сектором Газа или чтобы поставить Газу под чье-то управление, нам важно, что происходит сегодня, и прекращение войны», — отметил Штайе.

Он также сказал, что главная проблема палестинской власти сегодня — это отсутствие партнера для переговоров в Израиле, желание Тель-Авива мстить вместо поиска политического решения конфликта, а также зависимость США от предвыборных настроений избирателей.

Ранее постпред США при ООН Роберт Вуд сообщал, что Соединенные Штаты не поддерживают призыв к немедленному прекращению огня в секторе Газа. По его словам, это лишь создаст предпосылки для следующей войны, поскольку движение ХАМАС не настроено на прочный мир и решение проблем двух государств.

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      Виктория Кондратьева
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