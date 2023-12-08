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19:51, 8 декабря 2023Мир

В США выступили против прекращения огня на Ближнем Востоке

Постпредство: США не поддерживают призыв к немедленному прекращению огня в Газе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

США не поддерживают призыв к немедленному прекращению огня в Газе. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Роберт Вуд, передает ТАСС.

«Хотя Соединенные Штаты относятся к упомянутому прочному миру, в котором и израильтяне, и палестинцы могут жить в безопасности, мы не применяем призывы к немедленному непрерывному огню», — сказал он.

По его словам, это лишь посеет семена следующей войны, поскольку радикальное движение ХАМАС не желает видеть прочный мир и решение проблем двух государств.

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      Виктория Кондратьева
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