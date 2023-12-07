Глава МИД Израиля назвал деятельность генсека ООН угрозой миру

Глава МИД Израиля Коэн назвал деятельность генсека ООН угрозой миру на планете

Деятельность генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша угрожает миру на планете. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, передает ТАСС.

По мнению главы МИД, запрос на применение статьи 99 Устава ООН и призыв к прекращению огня в Газе «представляют собой поддержку террористической организации ХАМАС».

Ранее официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик описал реакцию генсека на слова главы МИД Израиля Эли Коэна, который обвинил его в незаслуженном нахождении на должности. «Генсек продолжает делать свою работу спокойно, сосредоточенно и опираясь на принципы Устава ООН, международного права и Всеобщей декларации прав человека», — заявил он.

