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08:58, 10 декабря 2023Бывший СССР

Илон Маск обратился к Зеленскому с требованием

Илон Маск потребовал от Зеленского объяснить арест гражданина США Гонсало Лиры
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Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием объяснить арест гражданина США Гонсало Лиры. Об этом он написал в принадлежащей ему соцсети X.

Бизнесмен отреагировал на информацию о том, что Лира с июля находится в заключении в Киеве за критику украинского лидера. «Американец в украинской тюрьме после того, как мы отправили им более ста миллиардов долларов? Может, дело не только в критике Зеленского? Если дело только в этом, тогда у нас большие проблемы», — заявил он.

Об аресте Лиры ранее рассказал журналист Такер Карлсон. По его утверждению, гражданин США подвергается пыткам в тюрьме при попустительстве Госдепартамента и молчаливом согласии СМИ.

Он призвал Зеленского просветить американский народ по этому вопросу.

В апреле МИД Чили заявил об исчезновении в Харькове иностранного журналиста Гонсало Лиры Лопеса, критиковавшего Киев. Помимо чилийского, у него также есть паспорт США.

Согласно записям в социальных сетях, где Лопес называл себя «чилиец в Харькове», последний раз он выходил на связь пять дней назад. Он критиковал политику Киева и предполагал, что в отношении него могут быть предприняты какие-либо действия. «Если вы не слышали обо мне 12 часов и более, внесите меня в этот список», — написал журналист и прикрепил перечень погибших во время спецоперации.

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      Марина Совина
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