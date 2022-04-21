В Харькове пропал критиковавший украинские власти иностранный журналист

МИД Чили заявил об исчезновении в Харькове иностранного журналиста, критиковавшего Киев

Министерство иностранных дел (МИД) Чили выясняет судьбу чилийского журналиста и писателя Гонсало Лиры Лопеса, пропавшего на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Как уточнили дипломаты, связь с критиковавшим украинские власти и находившимся в Харькове журналистом была потеряна 15 апреля. «Министерство находится в контакте с соответствующими органами для получения информации о местонахождении гражданина Чили», — раскрыли данные об исчезнувшем.

Согласно записям в социальных сетях, где Лопес называл себя «чилиец в Харькове», последний раз он выходил на связь пять дней назад. Он критиковал политику Киева и предполагал, что в отношении него могут быть предприняты какие-либо действия. «Если вы не слышали обо мне 12 часов и более, внесите меня в этот список», — написал журналист и прикрепил перечень погибших во время спецоперации.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что на Украине объявили охоту на российских журналистов.