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14:08, 10 декабря 2023Ценности

Ирина Шейк снялась в прозрачном платье

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в прозрачном наряде и порадовала фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица поделилась серией фото с вечеринки на пляже. На размещенных кадрах она запечатлена в черном платье с кружевами, сквозь ткань которого виден атласный бюстгальтер. В качестве дополнения к своему образу знаменитость надела кожаные темно-зеленые сапоги, оформленные толстой подошвой и каблуком.

Поклонники оценили снимки звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Русская королева», «Легенда», «Бесподобные фото», «Великолепная Ирина», «Сногсшибательная», — высказывались они.

Ранее Ирина Шейк снялась в откровенном наряде и необычной позе. Манекенщица разместила серию снимков, на одном из которых предстала в желтой мини-юбке. Также она надела состоящий из цепей бюстгальтер, который демонстрировал частично обнаженную грудь.

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      Мария Винар
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