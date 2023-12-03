Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:35, 3 декабря 2023Ценности

Ирина Шейк снялась в откровенной позе

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном наряде и необычной позе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица разместила серию снимков, на одном из которых предстала в желтой мини-юбке. Также она надела состоящий из цепей бюстгальтер, который демонстрировал частично обнаженную грудь. При этом звезда наклонилась вниз головой, повернувшись к камере спиной и показывая оголенные ягодицы и ноги.

Кроме того, знаменитость распустила длинные прямые волосы. Вдобавок ей нанесли макияж в нейтральных оттенках.

Помимо этого, Шейк также примерила образ с трусами с высокой посадкой и фартуком. Среди прочего, модель продемонстрировала наряд в пышном платье-пиджаке с длинными рукавами необычного кроя.

В ноябре Ирина Шейк показала фигуру в бикини. 37-летняя манекенщица поделилась в сторис снимком, на котором она запечатлела себя в сауне.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «Какой искренний человек!» Медведев похвалил главу Пентагона за раскрытие истинной причины помощи Киеву

      Блогер обманула россиян на миллионы и попала под следствие

      Йемен атаковал американский эсминец в Красном море

      Звезда МЮ спрогнозировал сроки отстранения России от еврокубков

      Ирина Шейк снялась в откровенной позе

      Раскрыты данные об ударивших ножом в шею подростка в Иркутске

      В США рассказали о единственном исходе переговоров Украины и России

      Йеменские хуситы атаковали британское судно в Красном море

      Собчак снялась без бюстгальтера и подверглась критике в сети

      Эстонцев предостерегли о риске застрять в России в случае закрытия границы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости