Ирина Шейк снялась в откровенной позе

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном наряде и необычной позе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица разместила серию снимков, на одном из которых предстала в желтой мини-юбке. Также она надела состоящий из цепей бюстгальтер, который демонстрировал частично обнаженную грудь. При этом звезда наклонилась вниз головой, повернувшись к камере спиной и показывая оголенные ягодицы и ноги.

Кроме того, знаменитость распустила длинные прямые волосы. Вдобавок ей нанесли макияж в нейтральных оттенках.

Помимо этого, Шейк также примерила образ с трусами с высокой посадкой и фартуком. Среди прочего, модель продемонстрировала наряд в пышном платье-пиджаке с длинными рукавами необычного кроя.

В ноябре Ирина Шейк показала фигуру в бикини. 37-летняя манекенщица поделилась в сторис снимком, на котором она запечатлела себя в сауне.