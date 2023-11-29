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12:21, 29 ноября 2023Ценности

Ирина Шейк показала фигуру в бикини

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк показала фигуру на откровенном фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица поделилась в сторис снимком, на котором она запечатлела себя в сауне. На размещенном кадре знаменитость предстала в бикини, оформленном цветочным принтом и бантом на бюстгальтере. Кроме того, для фото она распустила свои волосы.

Ранее Ирина Шейк пришла на матч по баскетболу в откровенном образе. Манекенщица поделилась серией фото, на которых она позировала в мини-платье белого цвета, оформленном глубоким декольте и черными кружевами. При этом знаменитость сочетала данный наряд с черными сапогами с высоким голенищем и объемной курткой.

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      Карина Черных
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