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13:50, 10 декабря 2023Мир

Кандидат в президенты США порассуждал о судьбе Донбасса

Кандидат в президенты США Ректенвальд заявил, что Донбасс останется российским

Фото: Yevhen Titov / Reuters

По итогам спецоперации Украина не сможет вернуть регионы, вошедшие в состав России. О судьбе Донбасса порассуждал кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, Соединенные Штаты спонсируют «бесполезный конфликт, который закончится тем, с чего все и началось», и Донбасс останется российским.

Ректенвальд считает, что, разжигая конфликт между Россией и Украиной, США обогащают свой военно-промышленный комплекс за счет жизней украинских военных.

Помимо этого, кандидат в американские президенты заявил, что надежды Киева на переворот в России и свержение президента Владимира Путина не оправдаются, так как за время специальной военной операции позиции российского лидера только укрепились.

Ранее американский юрист и политический обозреватель Бен Шапиро заявил, что Вооруженные силы Украины не имеют возможности вытеснить Российскую армию из Донбасса и Крыма. Он напомнил, что Вашингтон планировал поддерживать Киев, пока ситуация не достигнет тупика. По мнению колумниста, этот момент настал.

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      Сергей Истомин
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