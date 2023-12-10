Кандидат в президенты США порассуждал о судьбе Донбасса
По итогам спецоперации Украина не сможет вернуть регионы, вошедшие в состав России. О судьбе Донбасса порассуждал кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, Соединенные Штаты спонсируют «бесполезный конфликт, который закончится тем, с чего все и началось», и Донбасс останется российским.
Ректенвальд считает, что, разжигая конфликт между Россией и Украиной, США обогащают свой военно-промышленный комплекс за счет жизней украинских военных.
Помимо этого, кандидат в американские президенты заявил, что надежды Киева на переворот в России и свержение президента Владимира Путина не оправдаются, так как за время специальной военной операции позиции российского лидера только укрепились.
Ранее американский юрист и политический обозреватель Бен Шапиро заявил, что Вооруженные силы Украины не имеют возможности вытеснить Российскую армию из Донбасса и Крыма. Он напомнил, что Вашингтон планировал поддерживать Киев, пока ситуация не достигнет тупика. По мнению колумниста, этот момент настал.