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17:28, 10 декабря 2023Бывший СССР

Пашинян назвал неизбежным упразднение Нагорного Карабаха

Пашинян: упразднение Карабаха было неизбежным, а создание республики невозможно

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным, а Ереван тратил все свои ресурсы на создание Нагорно-Карабахской республики, что было невозможным. Его слова передает РИА Новости.

«Говорят, что действующие на тот момент (осенью 2023 года — прим. «Ленты.ру») власти Нагорного Карабаха упразднили Нагорный Карабах. Но на самом деле этот процесс стал неизбежным в результате содержательных изменений в переговорном процессе в августе 2016 года», — высказался премьер-министр Армении.

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По словам политика, нынешние власти Армении оставались носителем эмоционального восприятия карабахской проблемы, и такого мнения придерживалось более 90 процентов граждан Армении.

«Когда мы пришли к власти, наш статус объекта пропаганды изменился, так как мы стали носителями информации, и мы увидели, что между эмоциональным восприятием и реальностью есть огромный разрыв. То есть, мы использовали все ресурсы для воплощения в жизнь наших эмоциональных представлений. И мы, придя к власти должны были констатировать что реализация этого эмоционального восприятия невозможна», — заявил политик.

По его мнению, вина действующих властей состоит в том, что они не говорили об этом с народом и даже он сам не мог смириться с этой прагматичной реальностью.

«Эмоциональная невозможность начать такой разговор состояла в том, что это означало бы заявить Республике Армения и ее народу, что мы 30 лет просто тратили время, расходовали время и ресурсы на проблему, которая изначально была неразрешимой», — сказал он. По его словам, весь ресурс, который должен был быть направлен на создание государства, Республики Армения, власти тратили на неразрешимую проблему создания Нагорно-Карабахской республики.

28 сентября глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.

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      Олег Давыдов
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